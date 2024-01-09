Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc (Schulz-Schulz-Шульц) Валерия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc (Schulz-Schulz-Шульц) Валерия Станиславовна

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Место рождения

Koszut, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland

Дата рождения

14.04.1866

Дата смерти

26.11.1934

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Муж

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1866

Отец: Świtaj-Świtaj-Свитай Станислав

Мать: Świtaj-Świtaj-Свитай Людвика

Koszut, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
Крещение
16.04.1866
Mroków, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
14.12.1885

Сын: Schulz-Schulz-Шульц Стефан-Виктор Ричардович

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Рождение ребёнка
17.06.1887

Дочь: Эмилия-Эмма Ричардовна

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Рождение ребёнка
19.08.1889

Дочь: Стефания-Гелена Ричардовна

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Рождение ребёнка
03.07.1891

Дочь: Наталия-Йозефа Ричардовна

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
10.11.1893

Дочь: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
15.01.1897

Дочь: Пелагея Ричардовна

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Schulz-Шульц Евгений-Ричард Ричардович

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1902

Дочь: Потоцкая Софья

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Schulz-Schulz-Шульц Эдмунд Ричардович

Отец ребёнка: Шульц Ричард

Выкса, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульц Ричард

Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
26.11.1934
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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