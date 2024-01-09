Schulz-Schulz-Schulz-Шульц-Szulc (Schulz-Schulz-Шульц) Валерия Станиславовна
Место рожденияKoszut, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
Дата рождения14.04.1866
Дата смерти26.11.1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1866
Koszut, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
Крещение
16.04.1866
Mroków, Mroków, Piaseczno County, Masovian Voivodeship, Poland
Рождение ребёнка
14.12.1885
Сын: Schulz-Schulz-Шульц Стефан-Виктор Ричардович
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
17.06.1887
Дочь: Эмилия-Эмма Ричардовна
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
19.08.1889
Дочь: Стефания-Гелена Ричардовна
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
03.07.1891
Дочь: Наталия-Йозефа Ричардовна
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
10.11.1893
Дочь: Brazdžiūnas-Браждзюнас Козюкевич Леокадия-Цецилия Ричардовна
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Huta Bankowa, Dąbrowa Górnicza, Poland
Рождение ребёнка
15.01.1897
Дочь: Пелагея Ричардовна
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
09.03.1900
Сын: Schulz-Шульц Евгений-Ричард Ричардович
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
Около ?.04.1902
Дочь: Потоцкая Софья
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Рождение ребёнка
28.04.1911
Сын: Schulz-Schulz-Шульц Эдмунд Ричардович
Отец ребёнка: Шульц Ричард
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шульц Ричард
Работа или профессия
Неизвестно
домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.11.1934