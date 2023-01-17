Леонычев Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонычев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонычев Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Леонычева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чижова Маргарита Васильевна
Мать ребёнка: Леонычева Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонычев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Леонычева Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно