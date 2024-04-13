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Широбоков Игнатий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широбоков Захар Яковлевич

Мать: Широбокова Аксинья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широбокова Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Широбокова Ирина Игнатьевна

Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Широбоков Тимофей Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Широбоков Яков Игнатьевич

Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Широбоков Исай Игнатьевич

Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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