Широбоков Игнатий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Широбокова Ирина Игнатьевна
Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Широбоков Тимофей Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Заречный Вишур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827
Сын: Широбоков Яков Игнатьевич
Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Широбоков Исай Игнатьевич
Мать ребёнка: Широбокова Марья Кирилловна
Смерть
Неизвестно