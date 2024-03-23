Советов Григорий Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: Советов Фёдор Семёнов
Бракосочетание
13.01.1902 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.
Сын: Советов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Советова (Власова) Гликерия Тимофеевна
Смерть
Неизвестно