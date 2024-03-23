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Советов Григорий Фёдорович

Место рождения

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: Советов Фёдор Семёнов

Мать: Советова Дарья Александрова

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
13.01.1902 ст.

Жена: Советова (Власова) Гликерия Тимофеевна

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.09.1902 ст.

Сын: Советов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Советова (Власова) Гликерия Тимофеевна

Новая Барангуловка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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