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Сладков Степан Андреев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1871 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
09.01.1889 ст.

Жена: Сладкова Ольга Титова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.

Дочь: Пелагея Степанова

Мать ребёнка: Сладкова Ольга Титова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.

Дочь: Ирина Степанова

Мать ребёнка: Сладкова Ольга Титова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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