Сладков Степан Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869 ст.
Бракосочетание
09.01.1889 ст.
Жена: Сладкова Ольга Титова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
24.09.1900 ст.
Дочь: Пелагея Степанова
Мать ребёнка: Сладкова Ольга Титова
Рождение ребёнка
12.04.1902 ст.
Дочь: Ирина Степанова
Мать ребёнка: Сладкова Ольга Титова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно