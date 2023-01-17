Рыбинский Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
1900
Сын: Рыбинский Константин Иосифович
Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна
Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.04.1903
Сын: Рыбинский Савелий Иосифович
Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1915
Сын: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович
Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
12.10.1917
Сын: Рыбинский Александр Иосифович
Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Тарутино, Ачинский муниципальный район, Красноярский край