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Рыбинский Иосиф Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Рыбинский Александр Карлович

Мать: Рыбинская Зузанна Осиповна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Рыбинский Константин Иосифович

Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна

Айзупиши, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
Рождение ребёнка
03.04.1903

Сын: Рыбинский Савелий Иосифович

Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
25.05.1915

Сын: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.10.1917

Сын: Рыбинский Александр Иосифович

Мать ребёнка: Рыбинская Антонина Ивановна

Троицк, Большеулуйский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинская Антонина Ивановна

Смерть
1938
Тарутино, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
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