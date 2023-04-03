Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Петр Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Савелий Петров

Отец ребёнка: Петр Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марья Петрова

Отец ребёнка: Петр Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Петрова

Отец ребёнка: Петр Петров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Петров

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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