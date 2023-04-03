Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Савелий Петров
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Петрова
Отец ребёнка: Петр Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно