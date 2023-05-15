Калинин Михаил Дементьевич 23.11.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калинин Михаил Дементьевич

Автор
АК
Калинин А.

мужской, родился 23.11.1961, Шамары, Шалинский, Свердловская область

Отец
Калинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
Мать
Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Калинина Зинаида Александровна23.09.1966 г.р.
Дети
Калинин Дементий Михайлович07.06.1986 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961

Отец: Калинин Дементий Евстафьевич

Мать: Калинина (Горбунова) Раиса Игнатовна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Бракосочетание
14.09.1985

Жена: Калинина Зинаида Александровна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

Рождение ребёнка
07.06.1986

Сын: Калинин Дементий Михайлович

Мать ребёнка: Калинина Зинаида Александровна

Шамары, Шалинский, Свердловская область

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