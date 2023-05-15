Калинин Михаил Дементьевич
мужской, родился 23.11.1961, Шамары, Шалинский, Свердловская область
ОтецКалинин Дементий Евстафьевич10.08.1933 г.р.
МатьКалинина (Горбунова) Раиса Игнатовна13.09.1935 г.р.
Супруги
Калинина Зинаида Александровна23.09.1966 г.р.
Дети
Калинин Дементий Михайлович07.06.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961
Бракосочетание
14.09.1985
Рождение ребёнка
07.06.1986
Сын: Калинин Дементий Михайлович
Мать ребёнка: Калинина Зинаида Александровна