Кожевин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1987
ПолМужской
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.05.2018
Дочь: Кожевина Полина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.10.2020
Сын: Кожевин Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.08.2022
Дочь: Кожевина Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности