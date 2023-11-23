Кожевин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1987

Отец: Кожевин Иван Михайлович

Мать: Кожевина Валентина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.05.2018

Дочь: Кожевина Полина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.10.2020

Сын: Кожевин Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.08.2022

Дочь: Кожевина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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