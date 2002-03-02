Котлярова (Гапцова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения05.11.1922
Дата смерти02.03.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922
Отец: Гапцов Петр
Мать: Гапцова Анна
Рождение ребёнка
05.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котляров Яков Васильевич
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.03.2002