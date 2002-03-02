Котлярова (Гапцова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котлярова (Гапцова) Зинаида Петровна

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Место рождения

Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.11.1922

Дата смерти

02.03.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1922

Отец: Гапцов Петр

Мать: Гапцова Анна

Ожибоково, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котляров Яков Васильевич

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.03.2002
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