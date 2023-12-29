Селивонова Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1918

Муж: Селивонов Михаил Павлович

Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
05.09.1918

Дочь: (Селивонова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Селивонов Михаил Павлович

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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