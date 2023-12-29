Селивонова Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1918
Исходя из даты рождения детей.
Рождение ребёнка
05.09.1918
Дочь: (Селивонова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Селивонов Михаил Павлович
Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно