Изакович Александр Лейбович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Изакович Ольга Александровна
Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.
Дочь: Изакович Берта Александровна
Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1893
Сын: Изакович Валентин Александрович
Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Изакович Анна Ивановна
Смерть
1911