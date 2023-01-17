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Изакович Александр Лейбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Изакович Ольга Александровна

Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
21.06.1889 ст.

Дочь: Изакович Берта Александровна

Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
23.01.1893

Сын: Изакович Валентин Александрович

Мать ребёнка: Изакович Анна Ивановна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Изакович Анна Ивановна

Смерть
1911
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