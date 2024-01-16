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Чумаков Родион Иванович

Место рождения

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Чумак Иван Трофимович

Мать: Чумак Феодосия Ивановна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Год рождения установлен по Ревизским сказкам 1850 и 1857 года Но в Метриках 1840 года по Рудне его нет.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко (Чумакова) Ефимия (Евдокия) Родионовна

Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чумаков Иван Родионович

Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова Мария Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
Солдат слободы Рудни
Рождение ребёнка
14.08.1879

Сын: Чумаков Андрей Родионович

Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
ГАВО 339 оп.80 д.10 л.63 (об) 64
Рождение ребёнка
27.03.1882

Дочь: (Чумакова) Мария Родионовна

Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
От Евсюкова ф.339 оп.80 д.13 д.16(об) 17
Рождение ребёнка
15.10.1887

Сын: Чумаков Дмитрий Родионович

Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
По данным Щербинина и из выписок Евсюкова ГАВО ф.339 оп.80 д.18 л. 72(об) 73
Смерть
Неизвестно

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