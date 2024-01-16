Чумаков Родион Иванович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Чумак Иван Трофимович
Мать: Чумак Феодосия Ивановна
Год рождения установлен по Ревизским сказкам 1850 и 1857 года Но в Метриках 1840 года по Рудне его нет.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевченко (Чумакова) Ефимия (Евдокия) Родионовна
Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Солдат слободы Рудни
Рождение ребёнка
14.08.1879
Сын: Чумаков Андрей Родионович
Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна
ГАВО 339 оп.80 д.10 л.63 (об) 64
Рождение ребёнка
27.03.1882
Дочь: (Чумакова) Мария Родионовна
Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна
От Евсюкова ф.339 оп.80 д.13 д.16(об) 17
Рождение ребёнка
15.10.1887
Сын: Чумаков Дмитрий Родионович
Мать ребёнка: Чумакова Мария Александровна
По данным Щербинина и из выписок Евсюкова ГАВО ф.339 оп.80 д.18 л. 72(об) 73
Смерть
Неизвестно