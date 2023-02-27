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Фисенко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Фисенко Степан

Мать: (Фисенко) Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фисенко) Устинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Фисенко Григорей

Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фисенко Федор

Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Василей

Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья

Смерть
1835

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