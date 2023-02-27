Фисенко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Фисенко Степан
Мать: (Фисенко) Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фисенко) Устинья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фисенко Григорей
Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фисенко Федор
Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Василей
Мать ребёнка: (Фисенко) Устинья
Смерть
1835