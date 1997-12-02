Новгородцев Виктор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1950
Дата смерти02.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базылева (Новгородцева) Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женился на женщине с ребёнком
Военная служба
Около 1968
Проходил воинскую службу в Чехословакии. Участвовал в операции "Дунай" - подавлении Пражской весны. Служил связистом
Смерть
02.12.1997
Пострадал вследствие драки с бывшем мужем жены. Повесился (родственники предполагают, что не сам)