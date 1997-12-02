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Новгородцев Виктор Сергеевич

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1950

Дата смерти

02.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Новгородцев Сергей Зотович

Мать: Новгородцева (Литвинова) Антонина Никитична

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базылева (Новгородцева) Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Женился на женщине с ребёнком
Военная служба
Около 1968
Проходил воинскую службу в Чехословакии. Участвовал в операции "Дунай" - подавлении Пражской весны. Служил связистом
Смерть
02.12.1997
Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Пострадал вследствие драки с бывшем мужем жены. Повесился (родственники предполагают, что не сам)

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