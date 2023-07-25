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Дуленин Василий Иванович

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Место рождения

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

11.12.1913

Дата смерти

?.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясново, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна

Рождение ребёнка
29.02.1940

Дочь: Дуленина Фаина Васильевна

Мать ребёнка: Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дуленин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна

Смерть
?.10.1943

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