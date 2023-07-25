Дуленин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1913
Дата смерти?.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1940
Дочь: Дуленина Фаина Васильевна
Мать ребёнка: Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дуленин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна
Смерть
?.10.1943