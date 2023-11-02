(Спиридонова) Степанида Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти11.05.1967
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Илья
Рождение ребёнка
?.08.1924
Дочь: Луценко Ефросинья Глебовна
Отец ребёнка: Спиридонов Глеб
Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агриппина Глебовна
Отец ребёнка: Спиридонов Глеб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Глебовна
Отец ребёнка: Спиридонов Глеб
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридонов Кузьма Глебович
Отец ребёнка: Спиридонов Глеб
Смерть
11.05.1967
Мача, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)