(Спиридонова) Степанида Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Спиридонова) Степанида Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

11.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1924

Дочь: Луценко Ефросинья Глебовна

Отец ребёнка: Спиридонов Глеб

Прыганка, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агриппина Глебовна

Отец ребёнка: Спиридонов Глеб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Глебовна

Отец ребёнка: Спиридонов Глеб

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спиридонов Кузьма Глебович

Отец ребёнка: Спиридонов Глеб

Смерть
11.05.1967
Мача, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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