Параскева Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стахий Кононович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Никифор Стахиевич
Отец ребёнка: Стахий Кононович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пелагея Стахиевна
Отец ребёнка: Стахий Кононович
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно