Параскева Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахий Кононович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Никифор Стахиевич

Отец ребёнка: Стахий Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пелагея Стахиевна

Отец ребёнка: Стахий Кононович

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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