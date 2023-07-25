Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Видякин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Видякин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видякина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Видякин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Видякина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Видякин Сергей