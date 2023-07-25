Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида

Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Видякин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Видякин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видякина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Видякин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Видякина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Видякин Сергей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close