Гатаулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГатаулла

Гатаулла

avatar

Место рождения

Маматхабай, Татарстан, Россия

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Маматхабай, Татарстан, Россия
Бракосочетание
30.01.1906

Жена: Хамиданиса Жалалетдинова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Маматхабай, Татарстан, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close