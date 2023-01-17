Гатаулла
Место рожденияМаматхабай, Татарстан, Россия
Дата рождения1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Маматхабай, Татарстан, Россия
Бракосочетание
30.01.1906
Жена: Хамиданиса Жалалетдинова
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Маматхабай, Татарстан, Россия