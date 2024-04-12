Левченкова Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения29.09.1872
Дата смерти1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1872
Отец: Алексей Иванович
Мать: Татьяна Евдокимовна
Бракосочетание
04.02.1898
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Церковь погоста Бежаницы
Рождение ребёнка
22.02.1901
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Левченкова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Левченков Георгий
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Левченков Петр
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1907
Сын: Левченков Дмитрий
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
13.04.1909
Дочь: Левченкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1914
Дочь: Левченко Прасковья
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
05.05.1917
Дочь: Левченкова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич
Смерть
1918