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Левченкова Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.09.1872

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1872

Отец: Алексей Иванович

Мать: Татьяна Евдокимовна

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Левченков Иван Васильевич

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Церковь погоста Бежаницы
Рождение ребёнка
22.02.1901

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Левченкова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Левченков Георгий

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Левченков Петр

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1907

Сын: Левченков Дмитрий

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.04.1909

Дочь: Левченкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.10.1914

Дочь: Левченко Прасковья

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Дочь: Левченкова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Левченков Иван Васильевич

Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
1918
Яхново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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