- Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смерти11.07.1906 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1901 ст.
Муж: - Ефим Егорович
Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: - Ефим Егорович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Пётр Ефимович
Отец ребёнка: - Ефим Егорович
Смерть
11.07.1906 ст.
Крестьянская жена, после 1-го брака в 35 лет (от чахотки)
Похороны
12.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-40ж)