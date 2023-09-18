- Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Евдокия Степановна

- Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

11.07.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1901 ст.

Муж: - Ефим Егорович

Рождение ребёнка
22.09.1902 ст.

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: - Ефим Егорович

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.123-124 (Рождение №-54ж)
Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Пётр Ефимович

Отец ребёнка: - Ефим Егорович

Вешки, Бараньегорская волость, Новоторжский уезд
Смерть
11.07.1906 ст.
Крестьянская жена, после 1-го брака в 35 лет (от чахотки)
Похороны
12.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-40ж)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.