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Гришина Парасковья Павловна

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Место рождения

Беззубово, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1806 ст.

Муж: Гришин Александр Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение
1890

Отец: Павел Гаврилович

Мать: не указана

Беззубово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.

Дочь: Гришина Антонина Александровна

Отец ребёнка: Гришин Александр Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришина Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Гришин Александр Трофимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно
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