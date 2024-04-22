Гришина Парасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1806 ст.
Рождение
1890
Отец: Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
30.05.1909 ст.
Дочь: Гришина Антонина Александровна
Отец ребёнка: Гришин Александр Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришина Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Гришин Александр Трофимович
Смерть
Неизвестно