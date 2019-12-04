Гинзбург Лазарь Иосифович
Место рожденияВитебск, Беларусь
Дата рождения04.12.1903
Дата смерти16.06.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1903 по 1904
Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1904 по 1924
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1925
Место жительства
С 1925 по 1926
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1926 по 1979
Смерть
16.06.1979