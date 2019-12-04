Гинзбург Лазарь Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГинзбург Лазарь Иосифович

Гинзбург Лазарь Иосифович

avatar

Место рождения

Витебск, Беларусь

Дата рождения

04.12.1903

Дата смерти

16.06.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1903 по 1904
Витебск, Беларусь
Место жительства
С 1904 по 1924
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1924 по 1925
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1926
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Место жительства
С 1926 по 1979
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.06.1979
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close