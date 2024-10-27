Самохвалов Спиридон Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Спиридон Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самохвалов Алексей Алексеевич?

Мать: Самохвалова Агрипина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Дарья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева (Самохвалова) Елизавета Спиридоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самохвалов Егор Спиридонович ?

Мать ребёнка: Самохвалова Дарья Игнатьевна

Рождение ребёнка
?.06.1878

Дочь: Самохвалова Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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