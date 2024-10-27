Самохвалов Спиридон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева (Самохвалова) Елизавета Спиридоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самохвалов Егор Спиридонович ?
Мать ребёнка: Самохвалова Дарья Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.06.1878
Дочь: Самохвалова Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно