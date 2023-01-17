Романов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Александр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1980

Сын: Романов Андрей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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