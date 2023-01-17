Романов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1980
Сын: Романов Андрей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности