Федоров Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Василий
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
05.10.1873
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1888
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1890
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно