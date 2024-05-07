Федоров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедоров Иван Васильевич

Федоров Иван Васильевич

Место рождения

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Василий

Мать: не указана

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1871

Сын: Федоров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1873

Сын: Федоров Ефимий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Насакино, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1888

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1890

Сын: Федоров Стефан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close