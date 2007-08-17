Колот Петр Степанович
Место рождения
Дата рождения27.06.1920
Дата смерти17.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1920
Отец: Колот Степан Акимович
Бракосочетание
1944
Жена: Колот Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Колот Ольга Петровна
Мать ребёнка: Колот Галина Ивановна
Рождение ребёнка
1950
Мать ребёнка: Колот Галина Ивановна
Развод
1962
Жена: Колот Галина Ивановна
Бракосочетание
1963
Жена: Колот Татьяна Яковлевна
Смерть
17.08.2007