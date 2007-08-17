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Колот Петр Степанович

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Место рождения

Демьяновка, Завитинский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

27.06.1920

Дата смерти

17.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1920

Отец: Колот Степан Акимович

Мать: Резник Степанида Михайловна

Демьяновка, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
1944

Жена: Колот Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Колот Ольга Петровна

Мать ребёнка: Колот Галина Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Колот Владимир Петрович

Мать ребёнка: Колот Галина Ивановна

Развод
1962

Жена: Колот Галина Ивановна

Бракосочетание
1963

Жена: Колот Татьяна Яковлевна

Смерть
17.08.2007

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