Миронова (Бурова) Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1986
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Миронова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2007
Сын: Миронов Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2012
Сын: Миронов Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2016
Сын: Миронов Артём
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Миронова Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2019
Сын: Миронов Даниил
Отец ребёнка: не указан