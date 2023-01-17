Миронова (Бурова) Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронова (Бурова) Татьяна Анатольевна

Миронова (Бурова) Татьяна Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1986

Отец: Буров Анатолий Степанович

Мать: Бурова Анна Александровна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Миронова Елена

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2007

Сын: Миронов Максим

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2012

Сын: Миронов Антон

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2016

Сын: Миронов Артём

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2018

Дочь: Миронова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
2019

Сын: Миронов Даниил

Отец ребёнка: не указан

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close