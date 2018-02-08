Коростылёва Любовь Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коростылёва Любовь Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1939

Дата смерти

08.02.2018

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1939

Отец: не указан

Мать: Матышина Анна

Рождение ребёнка
22.03.1971

Дочь: Бугаёва Мария Николаевна

Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович

Рождение ребёнка
02.02.?

Сын: Коростылёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростылёва Галина Николаевна

Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович

Смерть
08.02.2018
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