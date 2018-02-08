Коростылёва Любовь Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1939
Дата смерти08.02.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1939
Отец: не указан
Мать: Матышина Анна
Рождение ребёнка
22.03.1971
Дочь: Бугаёва Мария Николаевна
Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович
Рождение ребёнка
02.02.?
Сын: Коростылёв Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростылёва Галина Николаевна
Отец ребёнка: Коростылёв Николай Ефимович
Смерть
08.02.2018