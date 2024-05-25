Гришина (Мельникова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина (Мельникова) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Ачинск

Дата рождения

27.06.1957

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957

Отец: Мельников Григорий Павлович

Мать: Мельникова (Ковалева) Анна Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.07.1977

Муж: Гришин Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
12.03.1978

Дочь: Бондарева (Гришина) Мария Анатольевна

Отец ребёнка: Гришин Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
21.06.1980

Сын: Гришин Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Гришин Анатолий Викторович

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