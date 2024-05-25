Гришина (Мельникова) Наталья Григорьевна
Место рожденияАчинск
Дата рождения27.06.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1957
Работа или профессия
Неизвестно
пенсионерка
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.07.1977
Рождение ребёнка
12.03.1978
Дочь: Бондарева (Гришина) Мария Анатольевна
Отец ребёнка: Гришин Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
21.06.1980
Сын: Гришин Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Гришин Анатолий Викторович