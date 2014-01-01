Парфенова Мария Яковлевна
Место рожденияЛенинград
Дата рождения1900
Дата смерти02.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленинград
Рождение ребёнка
1925
Сын: Парфенов Валентин Александрович
Отец ребёнка: не указан
Ленинград
Военная служба
С 01.05.1944 по 31.12.1944
Архивная справка В журнале учёта удержаний по 3- му военному займу по 2014 эвакогоспиталю с 01 мая 1944 г. по 31 декабря 1944 г. значится Парфёнова М. Я. ( инициалы не раскрыты), оклад 225 руб. Основ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.08.1978
Ленинград
Похоронена в крематории.