Парфенова Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Мария Яковлевна

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Место рождения

Ленинград

Дата рождения

1900

Дата смерти

02.08.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленинград
Рождение ребёнка
1925

Сын: Парфенов Валентин Александрович

Отец ребёнка: не указан

Ленинград
Военная служба
С 01.05.1944 по 31.12.1944
Архивная справка В журнале учёта удержаний по 3- му военному займу по 2014 эвакогоспиталю с 01 мая 1944 г. по 31 декабря 1944 г. значится Парфёнова М. Я. ( инициалы не раскрыты), оклад 225 руб. Основ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.08.1978
Ленинград
Похоронена в крематории.
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