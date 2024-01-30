Сильницкая Евфросинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильницкая Евфросинья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сильницкий Иван Стефанович

Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Сильницкий Анатолий Стефанович

Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сильницкая Мария Стефановна

Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Сильницкий Александр Стефанович

Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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