Сильницкая Евфросинья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сильницкий Иван Стефанович
Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сильницкий Анатолий Стефанович
Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сильницкая Мария Стефановна
Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Сильницкий Александр Стефанович
Отец ребёнка: Сильницкий Стефан Васильевич
Смерть
Неизвестно