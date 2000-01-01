Гуляев Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860 ст.
Дата смертиМежду 1930 и 1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Переселенец из Коми обрасти, где-то в 1860году.
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Гуляева неизвестно
Канский округ Енисейской губернии
Место жительства
С 1894
г.Барнаул Томской губернии
Место жительства
До 1894 ст.
Канский округ Енисейской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1930 и 1932
г. Барнаул Алтайского края