Гуляев Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляев Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860 ст.

Дата смерти

Между 1930 и 1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Переселенец из Коми обрасти, где-то в 1860году.
Рождение ребёнка
1884

Сын: Гуляев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Гуляева неизвестно

Канский округ Енисейской губернии
Место жительства
С 1894
г.Барнаул Томской губернии
Место жительства
До 1894 ст.
Канский округ Енисейской губернии
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1930 и 1932
г. Барнаул Алтайского края
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