Норкин Афанасий Ларионов
Место рождениядеревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Дата рожденияДо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
20.09.1867
Мать ребёнка: Норкина Гликерия Дементьева
деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
20.11.1870
Мать ребёнка: Норкина Гликерия Дементьева
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно