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Норкин Афанасий Ларионов

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Место рождения

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
20.09.1867

Сын: Норкин Ефим Афанасьев

Мать ребёнка: Норкина Гликерия Дементьева

деревня Вентовка, Панцыревская волость, Городищевс
Рождение ребёнка
20.11.1870

Сын: Норкин Степан Афанасьев

Мать ребёнка: Норкина Гликерия Дементьева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Норкина Гликерия Дементьева

Смерть
Неизвестно
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