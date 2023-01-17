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Богданова Валентина Витальевна
Богданова Валентина Витальевна
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Место рождения
Балтийск
, Балтийский, Калининградская область
Дата рождения
02.04.1947
Пол
Женский
Отец
Лоренц Виталий Иосифович
1917 г.р.
Мать
Лоренц Екатерина Сергеевна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947
Отец:
Лоренц Виталий Иосифович
Мать:
Лоренц Екатерина Сергеевна
Балтийск
, Балтийский, Калининградская область
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