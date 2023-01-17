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Богданова Валентина Витальевна

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Место рождения

Балтийск, Балтийский, Калининградская область

Дата рождения

02.04.1947

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1947

Отец: Лоренц Виталий Иосифович

Мать: Лоренц Екатерина Сергеевна

Балтийск, Балтийский, Калининградская область
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