Немов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдулова (Немова) Евдокия
Отец ребёнка: Немов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Немов Иван
Смерть
1970