Немов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдулова (Немова) Евдокия

Отец ребёнка: Немов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немов Иван

Смерть
1970

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