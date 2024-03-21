Давыденко Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давыденко Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыденко Ольга Павловна
Мать ребёнка: Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1929
Сын: Давыденко Николай Павлович
Мать ребёнка: Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно