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Давыденко Павел Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давыденко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыденко Ольга Павловна

Мать ребёнка: Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
26.11.1929

Сын: Давыденко Николай Павлович

Мать ребёнка: Давыденко (Богатырёва) Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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