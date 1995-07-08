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Шипай Влад Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1995

Отец: Шипай Игорь Петрович

Мать: Шипай жена Игоря

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