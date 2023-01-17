Серебряков Иван Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1896
Дочь: Тараборина Минадора Ивановна
Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна
Рождение ребёнка
13.10.1902
Сын: Серебряков Андрей Иванович
Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна
НА РТ Мензелинский уезд село Александровская Слобода, Александро-Невская церковь/1902 г. Метрические книги (Ф. 4, о. 166, д. 198), запись 26М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Павел
Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Владимир
Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Пётр
Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна
Смерть
Неизвестно