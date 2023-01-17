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Серебряков Иван Стефанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1896

Дочь: Тараборина Минадора Ивановна

Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.10.1902

Сын: Серебряков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна

Александровская Слобода, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
НА РТ Мензелинский уезд село Александровская Слобода, Александро-Невская церковь/1902 г. Метрические книги (Ф. 4, о. 166, д. 198), запись 26М
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Павел

Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Владимир

Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебрякова Мария Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Пётр

Мать ребёнка: Серебрякова Мария Корниловна

Смерть
Неизвестно
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