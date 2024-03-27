Рогальский Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогальский Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рогальский Франц

Мать: Рогальский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Михаил Ильич

Мать ребёнка: ?

с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Илья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачевская Анна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобровская Тереза

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Антон

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогальский Иван

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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