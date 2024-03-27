Рогальский Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рогальский Франц
Мать: Рогальский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
с.Григорьевка, Перво-Константиновская вол, Днепровский уезд, Таврическая губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Илья
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачевская Анна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобровская Тереза
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Антон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рогальский Иван
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно