Тимофеева Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Сын: Тимофеев Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Сын: Тимофеев Прокофий Афанасьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Сын: Тимофеев Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно