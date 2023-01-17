Тимофеева Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Сын: Тимофеев Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Тимофеев Прокофий Афанасьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Тимофеев Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Тимофеев Афанасий Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Афанасий Радионович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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