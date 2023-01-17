Чернухин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Двойных Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1874
Сын: Чернухин Хрисанф Петрович
Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
23.09.1882 ст.
Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно