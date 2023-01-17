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Чернухин Петр Васильевич

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Родченков-Чернухин Василий Григорьевич

Мать: Родченкова-Чернухина Екатерина

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Двойных Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Чернухин Хрисанф Петрович

Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
23.09.1882 ст.

Сын: Чернухин Федор Петрович

Мать ребёнка: Чернухина Анна Васильевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернухина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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