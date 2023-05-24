Воробьева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Ирина Константиновна

Отец ребёнка: Воробьев Константин

Рождение ребёнка
26.02.1976

Сын: Воробьев Павел Константинович

Отец ребёнка: Воробьев Константин

Рождение ребёнка
26.02.1982

Сын: Воробьев Михаил Константинович

Отец ребёнка: Воробьев Константин

Смерть
Неизвестно

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