Воробьева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Ирина Константиновна
Отец ребёнка: Воробьев Константин
Рождение ребёнка
26.02.1976
Сын: Воробьев Павел Константинович
Отец ребёнка: Воробьев Константин
Рождение ребёнка
26.02.1982
Сын: Воробьев Михаил Константинович
Отец ребёнка: Воробьев Константин
Смерть
Неизвестно