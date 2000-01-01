Головина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахов Эдуард Булатович

Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фаттахова Светлана Булатовна

Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Булат Миннигалимович

Смерть
Неизвестно
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