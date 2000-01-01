Головина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахов Эдуард Булатович
Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фаттахова Светлана Булатовна
Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно