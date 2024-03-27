Сатдаров Айнетдин Албут
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смерти16.03.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Судияров Абдуссаттар
Мать: (Ахтямова) Кабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айнетдинова) Халимя
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Айнетдинова) Асьма
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Метрика о рождении среди сохранившихся метрик по д. Уразовка не найдена. Среди сохранившихся в период его возможного рождения метрик среди отцов значится только один человек с именем Сатдар, он значи... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: (Айнетдинова) Халися
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
1902
Дочь: (Айнетдинова) Фатеха
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
1909
Сын: Айнетдинов Абдулла
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
1912
Сын: Айнетдинов Хамзя
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
1918
Сын: Айнетдинов Аббяс
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Рождение ребёнка
02.02.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха
Смерть
16.03.1956