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Сатдаров Айнетдин Албут

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

16.03.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Судияров Абдуссаттар

Мать: (Ахтямова) Кабира

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айнетдинова) Халимя

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Айнетдинова) Асьма

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Образование
Неизвестно
Метрика о рождении среди сохранившихся метрик по д. Уразовка не найдена. Среди сохранившихся в период его возможного рождения метрик среди отцов значится только один человек с именем Сатдар, он значи... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: (Айнетдинова) Халися

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: (Айнетдинова) Фатеха

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Рождение ребёнка
1909

Сын: Айнетдинов Абдулла

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Айнетдинов Хамзя

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Айнетдинов Аббяс

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сатдарова (Жаляллетдинова) Мафтюха

Смерть
16.03.1956
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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