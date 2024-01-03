Махалева Александра Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Махалёва) Анна Сергеева
Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов
Смерть
Неизвестно