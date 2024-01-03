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Махалева Александра Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Сергей Иоанов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Махалёва) Анна Сергеева

Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Махалёв Василий Сергеев

Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов

Рождение ребёнка
1860

Сын: Махалёва Иоаким Сергеев

Отец ребёнка: Махалёв Сергей Иоанов

Смерть
Неизвестно

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