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Денкс Валентин
Денкс Валентин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1976
Пол
Мужской
Отец
Денкс Лев
1916 г.р.
Мать
Анастасия Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Денкс Лев
Мать:
Анастасия Никифоровна
Смерть
1976
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