Любовощин Степан Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовощин Степан Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1867

Жена: Любовощина Агафья Феодосовна

Российская Империя, Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, село Костино-Отделец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Степанович Любовощин

Мать ребёнка: Любовощина Агафья Феодосовна

Российская Империя , Тамбовская губерния, Борисоглебской уезд, село Костино-Отделец
Смерть
Неизвестно
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