Щенников Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Щенников Косьма Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Щенникова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Щенникова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Щенников Нестер Васильевич
Мать ребёнка: Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно