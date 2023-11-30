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Щенников Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Щенников Фёдор Симеонович

Мать: Щенникова Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щенников Косьма Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Щенникова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Щенникова Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Щенников Нестер Васильевич

Мать ребёнка: Наталья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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